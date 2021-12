Covid: in Emilia-Romagna oltre duemila casi e ancora 22 morti

È di oltre duemila casi e 22 morti il bilancio delle ultime 24 ore della pandemia da Coronavirus in Emilia-Romagna: i nuovi positivi, individuati sulla base di quasi 45mila tamponi, sono infatti 2.068, poco meno della metà dei quali (942) sono asintomatici e con un età media di 39,1 anni.

Le vittime hanno un’età compresa fra i 66 e i 95 anni.

Stabile il numero dei ricoverati.

I casi attivi hanno raggiunto e superato quota 45mila, ma il 97,3% sono in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure particolari. I ricoverati in terapia intensiva sono 107 come ieri, mentre negli altri reparti Covid ci sono 1.109 pazienti (+25).

Il numero più alto di nuovi contagi, in termini assoluti si registra nella provincia di Bologna con 402 casi (53 dei quali nell’Imolese) dove ci sono stati anche undici morti. A seguire Reggio Emilia (330) e Ferrara (300). Le altre vittime sono quattro nella provincia di Ferrara, due a Modena e Rimini, e una a Reggio Emilia, Ravenna, Forlì-Cesena.

