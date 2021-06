Covid nel ferrarese, 10 nuovi positivi. Vaccino, prenotazioni per 20-24enni

Nessun decesso nel ferrarese, 10 nuovi positivi, di questi sei presentano sintomi, il tutto su 85 tamponi.

Dieci nuovi casi quindi nell’ultimo bollettino quotidiano, dato leggermente in crescita come quello dei nuovi guariti in territorio estense, 19.

L’aggiornamento in Emilia-Romagna registra 73 nuovi positivi con un tasso d’incidenza allo 0,4%.

Tre i decessi un regione: due a Bologna, uno a Modena e nessuno lo ricordiamo nel ferrarese.

Capitolo vaccini nel ferrarese.

2.830 le dosi somministrate martedì, che fanno salire a 180.160 i ferraresi che hanno ricevuto almeno la prima dose e 105.260 i cittadini estensi immunizzati.

Nel ferrarese come in tutta Emilia-Romagna al via mercoledì le prenotazioni anche per chi ha dai 20 ai 24 anni. 1.786 i ferraresi che alle 13 di mercoledì avevano già prenotato.

Intanto per la campagna vaccinale scendono in campo anche i pediatri: accordo tra Regione e organizzazioni sindacali, vaccineranno ragazzi e ragazze dai 12 anni compiuti, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di loro assistiti, negli hub o nei propri ambulatori.