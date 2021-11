Covid, nel ferrarese 63 nuovi positivi

Ancora nuovi contagi nel bollettino odierno della pandemia in provincia estense.

Nella giornata di domenica 21 novembre sono stati 63 i nuovi casi Covid-19 individuati con 300 tamponi refertati.

33 è il numero dei nuovi guariti, comunicati dal dipartimento di sanità pubblica.

Il bollettino odierno non registra nuovi decessi ma segnala 2 nuovi ricoveri in ospedale. Al Sant’Anna di Ferrara a Cona sono 53 i posti letto occupati sui 56 disponibili (tra cui una neonato e la sua mamma).

In terapia intensiva è occupato il 100% dei posti letto attualmente attivati: 8 su 8. Anche all’ospedale del Delta di Lagosanto, con 10 persone ricoverate per positività al virus, vede tutti occupati i posti letto attivati per il covid.

In Emilia-Romagna si sono registrati 991 casi di positività in più rispetto a ieri, su un totale di 19.761 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, con 5 nuove vittime per complicanze da virus. Si registra invece un balzo dei ricoveri di pazienti Covid-19: tra i 57 pazienti in terapie intensive e i 557 nei reparti dedicati, i degenti complessivamente superano quota 600.

A Ferrara e provincia continua la campagna vaccinale: sono state 735 le dosi di vaccino somministrate domenica 21 novembre.

Dall’inizio della campagna, sono 281.306 i ferraresi che hanno ricevuto la prima dose; : 257.382 i cittadini cui è stata somministrata la seconda e 35.188 le persone hanno ricevuto la terza dose.