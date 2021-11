Covid nel ferrarese, due decessi e 25 nuovi positivi

Pressione sostanzialmente stabile sugli ospedali covid ferraresi, stabili i contagi, ma purtroppo si registrano due nuovi decessi.

Due i decessi nel ferrarese, due codigoresi di 84 e 95 anni.

I contagi in territorio estense rimangono stabili, 25 nuovi positivi su 110 tamponi e cinque nuovi positivi.

Situazione ospedaliera generale pressoché stabile nel ferrarese. Due ricoveri e un dimesso dal Sant’Anna, dove però si registra un ricovero in più in terapia intensiva che fa salire a tre su quattro i posti occupati. In totale però, sono due i posti occupati in meno a Cona rispetto al bollettino precedente, 26 sui 44 disponibili. Cresce invece la pressione sull’ospedale di Delta, dieci posti occupati sui dieci attualmente disponibili nel reparto lungodegenti.

L’aggiornamento in Emilia-Romagna vede invece 536 nuovi positivi su e 326 i guariti. Sei i decessi, due sono ferraresi.

Capitolo vaccini in territorio estense. 613 le dosi somministrate domenica, più della metà sono terze dosi, 386, 46 le prime dosi e 181 le seconde dosi. In totale, da inizio campagna, 280.204 ferraresi hanno ricevuto la prima dose, 254.317 la seconda e 20.520 la dose addizionale.