Covid, nel ferrarese muore un 44enne. Altri 23 nuovi positivi e due ricoveri

Ancora un vittima da covid-19 nel bollettino odierno. A perdere la vita un ferrarese di 44 anni, ricoverato all’ospedale S.Anna dallo scorso 8 agosto. Salgono al 929 i decessi registrati in provincia di Ferrara da inizio pandemia: 465 donne e 464 uomini

I dati che fanno riferimento alla giornata di domenica 10 ottobre registrano un aumento di nuovi casi da covid-19. Sono 23 i nuovi contagiati individuati con 146 tamponi refertati. 7 è il numero dei nuovi guariti, comunicati dal dipartimento di sanità pubblica

Un bollettino, quello odierno, che registra anche 2 nuovi ricoveri in ospedale per covid positivo

A Cona ora sono 21 i posti letto occupati (di cui 3 in terapia intensiva) sui 48 disponibili. Rimane il medesimo numero persone ricoverate nei reparti covid dell’ospedale del Delta di Lagosanto, dove sono 6 i posti letto occupati sui 10 disponibili

Continua intanto a Ferrara e provincia la campagna vaccinale: sono state 457 le dosi di vaccino somministrate domenica 10 ottobre

Dall’inizio della campagna, sono 275.675 i ferraresi che hanno ricevuto la prima dose; i cittadini estensi che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda 244.457 dose; 1.039 le persone hanno ricevuto la terza dose

Situazione covid sotto controllo anche nelle scuole del ferrarese. Nella settimana dal 4 al 10 ottobre, fa sapere l’azienda territoriale sanitari, sono stati 21 gli studenti risultati positivi al virus su 231 testati. Un controllo partito dalla segnalazione di 13 studenti risultati positivi, ai quali, se ne sono aggiunti altri 8 come casi secondari.

Le scuole coinvolte, dall’infanzia fino alla secondaria di secondo grado, sono 13 e si trovano quasi tutte nel distretto Centro Nord, oltre ad una scuola primaria del distretto ovest. Nessuno dei 67 docenti è risultato positivo, mentre in quarantena sono finiti 95 alunni. In tutte le classi coinvolte le lezioni continuano normalmente

COMUNICATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA del 11 ottobre 2021

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 426.620 casi di positività, 191 in più rispetto a ieri, su un totale di 9.710 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2%, un valore non indicativo dell’andamento generale visto il numero di tamponi effettuati, che la domenica è inferiore rispetto agli altri giorni. Inoltre, nei festivi soprattutto quelli molecolari vengono fatti prioritariamente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Il conteggio progressivo delle somministrazioni di vaccino effettuate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it/.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.598.877 dosi; sul totale sono 3.360.305 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 72 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 85 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 108 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 38,6 anni.

Sui 72 asintomatici, 59 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 2 con lo screening sierologico, 2 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 3 tramite i test pre-ricovero. Per 6 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 39 nuovi casi, seguita da Ravenna (32) e Parma (30); quindi Modena (24), Ferrara (23) e Reggio Emilia (17); poi Rimini (10), Piacenza (8) e il Circondario Imolese (6); infine Cesena (2); nessun nuovo caso registrato a Forlì.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.736 tamponi molecolari, per un totale di 5.942.404. A questi si aggiungono anche 4.974 tamponi rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 134 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 398.063. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 15.043 (+51). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 14.675 (+42), il 97,5% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano sei decessi: due in provincia di Parma (una donna di 80 anni e un uomo di 95); uno in provincia di Ferrara (un uomo di 44 anni); due in provincia di Ravenna (entrambi uomini, rispettivamente di 81 e 83 anni), e uno a Forlì (un uomo di 84 anni).

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.514.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (+2 rispetto a ieri), 322 quelli negli altri reparti Covid (+7).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 4 a Piacenza (numero invariato rispetto a ieri); 2 a Parma (invariato); 1 a Reggio Emilia (invariato); 3 a Modena (+2); 18 a Bologna (+1); 3 a Imola (invariato); 3 a Ferrara (-1); 3 a Ravenna (invariato); 3 a Forlì (invariato); 3 a Cesena (invariato), 3 a Rimini (invariato).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 26.387 a Piacenza (+8 rispetto a ieri, di cui 6 sintomatici), 32.723 a Parma (+30, di cui 12 sintomatici), 51.237 a Reggio Emilia (+17, di cui 13 sintomatici), 72.101 a Modena (+24, di cui 14 sintomatici), 89.442 a Bologna (+39, di cui 34 sintomatici), 13.564 casi a Imola (+6, di cui 3 sintomatici), 25.707 a Ferrara (+23, di cui 12 sintomatici ), 33.885 a Ravenna (+32, di cui 17 sintomatici), 18.720 a Forlì (numero stabile rispetto a ieri), 21.476 a Cesena (+2, tutti sintomatici) e 41.378 a Rimini (+10, di cui 6 sintomatici).