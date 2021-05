Covid nel ferrarese, nessun decesso e nessun ricovero a Cona. Undici nuovi positivi

I dati del bollettino di coronavirus nel ferrarese continuano a essere confortanti e oggi nessun decesso sul territorio.

Nessun decesso per complicazioni da covid nel ferrarese e nessun ricovero all’ospedale di Cona per il secondo giorno consecutivo.

Questi i dati più confortanti del bollettino coronavirus nel territorio estense dove la situazione è in continuo miglioramento.

Stesso discorso a livello regionale e non è da escludere, come ha sottolineato mercoledì in conferenza stampa, l’assessore alla salute dell’Emilia-Romagna, Raffaele Donini, che da metà giugno la regione passi in zona bianca, il che vedrebbe cadere tutte le restrizioni a parte il distanziamento fisico e la mascherina.

Intanto nel ferrarese sono 11 i nuovi positivi su 141 tamponi, nove casi in più rispetto a mercoledì. Nessun decesso e 32 nuovi guariti trai i ferraresi.

L’aggiornamento in Emilia-Romagna: 263 nuovi positivi (tasso d’incidenza all’1,3%), tre purtroppo i decessi a livello regionale mentre aumentano i nuovi guariti, calano ancora casi attivi e ricoveri.

Capitolo vaccini. 3350 vaccinazioni somministrazioni mercoledì nel ferrarese. 141.062 cittadini estensi hanno ricevuto una dose e sono 76.643 i ferraresi immunizzati.