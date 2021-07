Covid nel ferrarese, nessun decesso e sette nuovi positivi

Nessun decesso in tutta Emilia-Romagna e sette nuovi positivi nel ferrarese.

E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino coronavirus.

Sfiora ancora quota cento il numero di nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna: sono 96 quelli comunicati oggi dalla Regione sulla base di poco più di 20.300 tamponi. L’età media cala ancora, di 31 anni.

Tra le province il maggior numero di casi si concentra a Parma (21), seguita da Piacenza (16) e poi Bologna (14), Reggio Emilia e Rimini (entrambe con 12). Negli ospedali il trend di calo dei ricoveri prosegue: i pazienti in terapia intensiva sono 13 (due in meno da ieri), 153 quelli negli altri reparti Covid (due in meno). Oggi si registrano tuttavia due morti: una 89enne a Reggio Emilia e una 73enne a Bologna. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 13.268. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 2.214 (+20 rispetto a ieri), di cui il 92,5% in isolamento domiciliare.