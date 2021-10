Covid nel ferrarese, nove nuovi positivi. Metà vaccini di sabato sono terze dosi

Nove nuovi positivi, 14 nuovi guariti e nessun decesso nel ferrarese.

In calo la pressione ospedaliera sugli ospedali covid estensi. Due posti occupati in meno rispetto al bollettino precedente nei reparti covid di Cona, 17 posti occupati su 44 disponibili. Crescita leggera al Delta, un posto occupato in più, 4 su 10.

L’aggiornamento in Emilia-Romagna registra 316 nuovi positivi e 777 i guariti. Crescono lievemente i ricoveri e livellor egionale dove si registrano tre decessi, tutti a Bagnacavallo in provincia di Ravenna.

Capitolo vaccini. 1.406 le vaccinazioni effettuate sabato, la metà sono terze dosi, che hanno fatto salire a 278.734 le prime dosi in territorio estense, 249.715 i ferraresi che hanno ricevuto due dosi, e 8.849