Covid nel ferrarese, tutto esaurito open day vaccini. Cordoglio per Bondi

Emergenza covid, tutto esaurito agli open day vaccinali di domani e domenica a Ferrara e provincia. Territorio estense che purtroppo si stringe attorno alla famiglia dell’imprenditore Bondi, scomparso a causa del coronavirus.

È bastata poco più di un’ora per esaurire i posti disponibili per gli Open Day vaccinali organizzati dall’Azienda USL di Ferrara sabato 5 e domenica 6 giugno ad Argenta, Cento, Codigoro e Comacchio.

In Fiera a Ferrara erano già esauriti da tempo. I ferraresi tra i 18 e i 39 anni quindi, nel fine settimana, verranno quindi vaccinati con J&J e AstraZeneca. Intanto viaggia a pieno ritmo la macchina vaccinale ferrarese. 3550 le dosi somministrate venerdì, in totale 153.001 ferraresi hanno ricevuto almeno una dose e 90.118 cittadini estensi sono immunizzati.

Purtroppo c’è un altro decesso per probabili complicazioni apportate da covid in territorio estense. L’imprenditore Giuseppe Bondi, 59 anni, è deceduto giovedì. Molto conosciuto in città anche per il suo sostegno allo sport, attivo nel settore alimentare, era titolare di “Artigiani Pastai Bondi” e della società “Bologna Trading”, entrambe iscritte a Cna Ferrara, associazione che esprime cordoglio nei confronti dei familiari dell’imprenditore.

Intanto si registrano nel ferrarese cinque nuovi positivi su 76 tamponi e cinque nuovi guariti.