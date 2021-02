Covid, Rt Emilia-Romagna allo 0,84. Tre decessi nel ferraese: 2567 i casi attivi

Il bollettino odierno riporta altre tre persone nel ferrarese decedute per probabili complicazioni da covid.

Nel territorio estense tornano a crescere i nuovi positivi, 107, circa lo stesso numero dei nuovi guariti tra i ferraresi nello stesso lasso di tempo, 113. In questo momento, sono 2567 i ferraresi che hanno il coronavirus, l’80 per cento di questi senza sintomi.

Intanto in Emilia-Romagna, dove l’indice Rt è fortunatamente sotto l’1, al momento è allo 0,84, i decessi a causa della sindrome covid dall’inizio della pandemia hanno superato le 10 mila persone, 71 le vittime nelle ultime ore. In regione calano i ricoveri, e anche la situazione negli ospedali ferraresi continua a essere sotto la soglia critica e in una fase di stasi.