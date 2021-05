Covid: scende al 2% la percentuale di nuovi positivi in Emilia-Romagna

Sono 503 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, sulla base di 26.103 tamponi, fra molecolari e antigenici. Più della metà, 295, sono asintomatici, scoperti con screening e contact tracing. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2%.



Si contano 14 vittime e continuano a calare i ricoveri.

I casi attivi scendono sotto quota 25mila e il 95% di loro è in isolamento domiciliare perché non richiede cure particolari.

I pazienti in terapia intensiva sono 160, come ieri, mentre quelli ricoverati negli altri reparti Covid scendono ancora, sono 1.057, 79 in meno. Le province con il maggior numero di contagi sono Bologna (123) e Parma (100).

Le nuove vittime, di età compresa fra i 64 e i 93 anni, sono otto in provincia di Bologna, tre nel modenese, uno nel reggiano, nel ferrarese e nel ravennate.

Dall’inizio della pandemia, il totale delle vittime in Emilia-Romagna è di 13.081.