Covid: tre decessi e 1.723 nuovi positivi nel ferrarese

Sono 1.723 i nuovi positivi in provincia di Ferrara, registrati nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal bollettino rilasciato nella giornata di domenica 9 gennaio e che vede però – a fonte del dilagare di contagi – soltanto 22 persone sintomatiche e 427 nuovi guariti.

Tra i Comuni maggiormente colpiti dai nuovi contagi spiccano Ferrara con 547, Cento con 175 ed Argenta con 91. A quota zero casi, invece, una sola località: Jolanda di Savoia.

Tre i decessi: tre uomini rispettivamente di 63, 75 e 86 anni, provenienti da Argenta, Tresignana e Ferrara.

Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 3.671 dosi di vaccino, di cui 433 prime dosi, 385 seconde dosi e 2.853 terze dosi.

A livello regionale, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, si sono registrati 676.931 casi di positività, 17.698 in più rispetto al giorno precedente, su un totale di 53.946 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 32,7%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 147 (+3 rispetto al giorno precedente); l’età media è di 61,5 anni. Sul totale, 112 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,1 anni), il 76,1%, mentre 35 sono vaccinati con ciclo completo (età media 65,9 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.929 (+56 rispetto al giorno precedente), età media 68,8 anni.

Rispetto ai 14.901 nuovi casi registrati sabato, i contagi comunicati al ministero registrano un +18,8%. I ricoverati nei reparti Covid aumentano dell’3%, quelli delle terapie intensive del 2,1%.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 31.610 tamponi molecolari, per un totale di 7.522.421. A questi si aggiungono anche 22.354 test antigenici rapidi.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.776 in più rispetto a sabato e raggiungono quota 462.698. I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 199.855 (+15.916). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 197.779 (+15.857), il 98,9% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 16 decessi.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 3 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 16 a Parma (+2); 17 a Reggio Emilia (+1); 14 a Modena (-1); 29 a Bologna (invariato rispetto a ieri); 8 a Imola (invariato); 19 a Ferrara (invariato rispetto a ieri); 15 a Ravenna (invariato); 4 a Forlì (invariato); 4 a Cesena (invariato); 18 a Rimini (+1).