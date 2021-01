Covid, tre decessi nel ferrarese

A Ferrara si registrano tre nuove vittime da covid nelle ultime 24 ore. Si tratta di due donne di 91 e 93 anni e di un uomo di 82 anni. Sono 71 coloro che sono risultati positivi al covid, di cui 17 con sintomi.

Aumentano di una unità i ricoverati i terapia intensiva, oggi a quota 27. Sono gli ultimi dati relativi all’epidemia da coronavirus nel nostro territorio che vede in Emilia-Romagna una percentuale del 6,2% di nuovi positivi in rapporto al numero di tamponi fatti. In numeri, si registrano 1.347 casi di positività in regione su 21.709 tamponi fatti.

L’Rt regionale, questa settimana è pari a 0.97, in calo rispetto all’1.13 di sette giorni fa. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46 anni. Intanto coloro che hanno ricevuto almeno la prima vaccinazione anticovid in Emilia-Romagna hanno superato quota 125.000, ci cui oltre 77.000 operatori sanitari e socio-sanitari.