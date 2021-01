Covid: tre decessi nel ferrarese nelle ultime 24 ore

Sono 2.035 i nuovi casi di positività al covid in Emilia Romagna nelle ultime 24 ore.

L’età media dei nuovi positivi è 46 anni.

Nel ferrarese sono 147 i nuovi casi rilevati, di cui ben 121 asintomatici. Nel resto della regione Bologna registra 519 nuovi casi, poi Modena (331), Reggio Emilia (276), Ravenna (228), Parma (93), Piacenza (85), Rimini (59).

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite in Emilia-Romagna, sono 272 in più rispetto al giorno precedente e raggiungono quota 109.818.

Purtroppo, si registrano 38 nuovi decessi in regione, di cui 3 nel ferrarese: due uomini di 74 e 93 anni e una donna di 72 anni.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva a livello regionale sono 229 (-2 rispetto al giorno precedente), 2.649 quelli negli altri reparti Covid (+6).