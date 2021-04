Covid: un decesso e 50 nuovi positivi nel ferrarese

Cinquanta nuovi positivi, di cui tredici sintomatici, ed un decesso: un uomo di 75 anni. E’ questo il bilancio delle ultime 24 ore nel ferrarese per quanto concerne i casi di covid.

Nella nostra provincia sono 31 le persone ricoverate in terapia intensiva, una in meno rispetto al giorno precedente, a fronte di 265 casi a livello regionale. E proprio prendendo il dato dell’intera Emilia-Romagna, nell’ultima giornata sono emersi 1.001 nuovi positivi a fronte di 2.899 guariti, con oltre 16.000 tamponi effettuati.

Sul totale dei positivi, il 95,8% è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. L’età media nei nuovi casi è di 37,7 anni e 23 sono decessi su scala regionale. Calano ancora i ricoveri (-31) e i casi attivi (-1.921).

Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono un milione e 471mila le dosi somministrate in Emilia-Romagna con oltre 463.000 persone che hanno già ricevuto la seconda dose. Oltre un terzo delle vaccinazioni, ad oggi, ha riguardato gli over 80, a cui seguono gli operatori socio-sanitari, i soggetti vulnerabili per patologia e la fascia che va dai 70 ai 79 anni.