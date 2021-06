“Crescita e cambiamento”: al Centro Mille Gru tre incontri del gruppo di genitori separati con figli adolescenti

Avviare una riflessione sui temi legati a separazione e adolescenza, per condividere esperienze, confrontare opinioni, scambiarsi storie e strategie, coltivare legami. E’ quanto si propone il gruppo di auto-aiuto per genitori separati di figli adolescenti dedicato al tema “Crescita e cambiamento’ in programma mercoledì 16 e 30 giugno e 14 luglio (dalle 18 alle 19,30) al Centro Mille Gru (via del Melo 46/c). L’iniziativa, promossa dal Centro per le famiglie del Comune di Ferrara, fa seguito ai due webinar della scorsa primavera, che hanno avuto l’attenzione di più di duecento partecipanti. Gli incontri del gruppo saranno coordinati da Jacopo Ceramelli e Alberto Urro.

“Un progetto sicuramente valido per supportare genitori costretti ad affrontare e superare fasi delicate della loro esistenza, nelle quali sono anche chiamati a mantenere il difficile equilibrio con l’intero nucleo famigliare – ha ricordato l’assessore alla Pubblica Istruzione Dorota Kusiak -. Il gruppo di auto-aiuto promosso dal Centro per le Famiglie si propone infatti come utile strumento a supporto per i genitori chiamati sia ad affrontare la difficile esperienza della separazione coniugale sia a prestare molta attenzione ai figli adolescenti che si trovano loro malgrado testimoni di un grande cambiamento familiare e con i quali il confronto può diventare complesso, per quanto necessario.”

Per info e prenotazioni rivolgersi a: [email protected]