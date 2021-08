Crollo del ponte che collega la Romea alle saline di Comacchio.

E’ accaduto ieri e il giorno prima, venerdì, il Comune della cittadina lagunare aveva disposto la chiusura e il divieto di transito sulla struttura. Al momento la salina puo’ essere raggiunta solo a piedi o in bicicletta. Comune di Comacchio al lavoro per mettere in sicurezza l’area.

Foto tratta da Facebook

Foto tratta da Facebook