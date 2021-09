Da domani aperta a tutti la vendita dei nuovi carnetper la stagione concertistica 2021/2022

Dopo la fase della prelazione per gli ex abbonati, da domani, martedì 7 settembrem la vendita dei nuovi carnet per la prima parte della stagione 2021/2022 di Ferrara Musica sarà aperta a tutto il pubblico. L’acquisto sarà possibile fino a esaurimento della disponibilità, con una riduzione media del 10%, e garantirà l’accesso a undici concerti.

La stagione concertistica 2021-2022 vede in programma cinque appuntamenti sinfonici, un concerto di musica vocale e tre concerti da camera. I contenuti spaziano dalla musica antica alla contemporaneità, con un occhio di riguardo a Johann Sebastian Bach e a Josquin Desprez. L’apertura della stagione è affidata all’European Union Youth Orchestra, protagonista della consueta residenza autunnale, mentre nel seguito del cartellone si segnalano altri celebri ensemble orchestrali come l’Orchestra da Camera di Mantova e l’Akademie für Alte Musik Berlin. Tra i solisti si segnalano presenze illustri come quelle di Martha Argerich, Alexander Lonquich, Isabelle Faust, Enrico Dindo e Richard Galliano.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la biglietteria al numero di telefono 0532 202675, o scrivere una mail all’indirizzo: [email protected]

(Ph. Anibal Greco)