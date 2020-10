Da domani giovedì 29 ottobre Nuovo Orario Numero Verde Covid 800550355

Da domani giovedì 29 ottobre Nuovo Orario Numero Verde Covid 800 550 355: tutti i giorni dalle 8,30-13,30 e 14-17,30 dal lunedì a domenica, festivi compresi.

La modifica dell’orario aumenta la possibilità per i cittadini di essere informati esclusivamente sul Coronavirus o di segnalare disturbi legati al Covid-19.

In linea con la ripresa della velocità di diffusione del Covid-19 delle ultime settimane, aumenta la disponibilità del Numero Verde gratuito 8005500355 del Dipartimento di Sanità Pubblica riservato esclusivamente all’emergenza Covid-19 sette giorni su sette.

La modifica dell’orario consente di rispondere alla maggior mole di richieste informative dei cittadini che sono invitati ad usare 800550355 solo ed esclusivamente per il Covid-19 e non per altre informazioni.

· Nuovo Orario Numero Verde Covid 800 550 355: 8,30-13.,0 e 14-17,30 dal Lunedì alla Domenica

Il numero verde aziendale Covid19 800 550 355 in linea con la velocità di diffusione del virus sta registrando, nell’ultima settimana, una forte aumento del numero di telefonate di cittadini.

L’orario di apertura del numero verde è stato, pertanto, aumentato; il nuovo orario sarà dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 17,30, tutti i giorni, dal Lunedì alla Domenica.

La modifica dell’orario consente di continuare a garantire la possibilità di accesso per coloro che hanno bisogno di informazioni sul coronavirus oppure che hanno necessità di segnalare la comparsa di disturbi legati al Covid-19.