Da domani viaggio tra sonorità jazz e musica brasiliana nei Giardini del Grattacielo con il Jazz Club Ferrara

Nell’ambito di “Giardino per tutti”, il nuovo contenitore di eventi ai Giardini del Grattacielo di Ferrara, il Consorzio Wunderkammer, con il prezioso sostegno di ANCI e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presenta “Tra colto e popolare – Generi Altrimenti Declinati” – Per un ascolto consapevole della musica moderna come sintesi di culture migranti.

Tre concerti a ingresso gratuito a cura del Jazz Club Ferrara, rispettivamente domani, martedì 13, mercoledì 21 e sabato 31 luglio 2021, animati da protagonisti assoluti quali Gabriele Mirabassi e Roberto Taufic, Yamandu Costa e Kevin Hays per un viaggio tra sonorità jazz e musica brasiliana. Primo appuntamento domani, martedì 13 lugli alle 21,30 con Gabriele Mirabassi, clarinetto e Roberto Taufic, chitarra. “Um Brasil diferente” è il titolo del progetto del clarinettista Gabriele Mirabassi e del chitarrista Roberto Taufic.

Due viaggi in direzione opposta che si incrociano a mezza via, così si potrebbe definire l’incontro tra i due musicisti. Mirabassi, dopo mille scorribande in ambito classico e jazzistico, scopre il Brasile una quindicina d’anni fa e da allora lo frequenta con tale assiduità da farlo diventare un punto di riferimento della sua esperienza umana e musicale. Lasciato il Nord Est del Brasile (Natal) da ragazzo alla volta dell'Italia, Taufic ha compiuto il percorso inverso: ha fatto si che l'atteggiamento europeo nei confronti del jazz fecondasse il suo linguaggio musicale.

Da tutto ciò nasce “Um Brasil diferente”, ovvero la rilettura di un repertorio costituito da canzoni e pezzi strumentali di varie epoche e stili, a cui si aggiungono alcune composizioni originali degli artisti. Un Brasile profondo, che il duo ha scoperto di avere in comune, visto da un’angolazione peculiare: quel preciso punto di congiunzione generato dall’andata dell’uno e dal ritorno dell’altro.

Parco Marco Coletta/Giardini del Grattacielo, viale Cavour, 175 – Ferrara

Ingresso gratuito. È fortemente consigliata la prenotazione tramite app Eventbrite

Apertura ore 20,30. Inizio concerti ore 21,30.

Per info: www.jazzclubferrara.com