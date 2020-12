Da giovedì 17 a mercoledì 23 dicembre nello ‘store’ Lions di via Cortevecchia 12 doni ad offerta libera per un Natale solidale

Nel periodo compreso fra giovedì 17 e mercoledì 23 dicembre chi sarà a caccia di regali di Natale potrà fare tappa al negozio di via Cortevecchia 12. Qui saranno disponibili ad offerta libera, per una raccolta fondi a scopo benefico, oggetti e addobbi natalizi originali realizzati dal laboratorio “Creatività in Fiore”, fondato nel 2019 dalle socie e dalle mogli dei soci dei Lions Club Ferrara Ducale, Lions Club Ferrara Estense e Lions Club Ferrara Diamanti.

Lo spazio solidale di via Cortevecchia – di proprietà del Comune di Ferrara concesso in uso gratuito per lo svolgimento dell’iniziativa solidale – durante i sette giorni di apertura sarà visitabile dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Il fondi raccolti potranno consentire di realizzare l’obiettivo del Service Lions (“Un aiuto per comunicare anche senza scrivere”): donare una LIM-Lavagna Interattiva Multimediale per il Laboratorio cognitivo informatico utilizzato dai ragazzi con disabilità ospitati dalla cooperativa sociale ” o” di Ferrara.

L’intero progetto è promosso da Lions Club Ferrara Ducale in collaborazione con Lions Club Ferrara Estense e Lions Club Ferrara Diamanti con il sostegno di New Voices Distretto 108 Tb.