Da oggi, la biblioteca ‘Bassani’ di Codigoro riaprirà al 100% della capienza e con un angolo-letture dedicato ad Halloween

Alla biblioteca ‘Bassani’ di Codigoro, da questo lunedì 11 ottobre, con l’entrata in vigore delle nuove norme che consentono una capienza al 100% per i luoghi della cultura, i servizi di prestito/restituzione libri, saranno disciplinati come di seguito indicato:

A) su prenotazione con ritiro: telefonando al numero 0533 729585 negli orari di apertura della biblioteca; oppure con una mail a [email protected], oppure sul portale del Polo bibliotecario ferrarese (previa registrazione);

B) con accesso agli scaffali della sale, rispettando le seguenti norme: indossando la mascherina – igienizzando le mani; presentando il Green Pass unitamente al documento di identità ed evitando gli assembramenti all’ingresso.

PER LA RESTITUZIONE DEI LIBRI è necessario servirsi del carrello posto all’ingresso della biblioteca (Sala Prestiti). L’utente dovrà firmare il modello di avvenuta restituzione, dopo che la bibliotecaria o il bibliotecario avrà compiuto una verifica sullo stato del libro o dei libri restituiti, al fine di escludere eventuali danneggiamenti.

Decade l’obbligo di distanziamento inter-personale di un metro.

Orari di apertura al pubblico della biblioteca comunale:

dal lunedì al sabato: dalle ore 8 alle ore 13

martedì-mercoledì-giovedì anche dalle ore 15 alle ore 18.

I più piccoli, all’entrata della biblioteca, da lunedì, troveranno una sorpresa, in tema con un evento che sta avvicinandosi, la Festa di Halloween. Tra brividi e misteri, non ci sarà che l’imbarazzo della scelta in mezzo a tante avvincenti storie tutte da sfogliare, leggere e vivere in compagnia di nonni e genitori. Ci si potrà, naturalmente, intrattenere anche nella Sala Ragazzi della Biblioteca. Per informazioni e prestiti, sin da ora sono a disposizione dei lettori i bibliotecari Milva Marighella, Francesca Poltronieri ed Ivan Poli.