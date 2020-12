Da oggi, “Palestra a casa”, lezioni di ginnastica in tv per tenersi in forma su Telestense, Telesanterno e TeleFerraraLive

Il Comune di Ferrara porta la ginnastica a casa da fare davanti alla tv, con esercizi adatti alle persone di età più avanzata o, in generale, meno allenate e fragili.

Sui canali di Telestense, Telesanterno e TeleFerraraLive a partire da questo lunedì (14 dicembre 2020) ci si potrà sintonizzare per fare ginnastica dolce, muoversi in maniera corretta, in modo da avere – giorno dopo giorno – più tonicità muscolare, maggiore scioltezza e mantenere poi una postura più corretta che aiuta a non avere dolori.

La trasmissione intitolata “Io resto in forma – la palestra a casa” è organizzata dall’Amministrazione comunale e affidata a istruttori qualificati, che si alterneranno uno per settimana e che sono esperti in ginnastica per la terza età.

Questi gli orari e i canali dove si possono seguire le lezioni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì:

alle 9 su Telestense (canale 16),

alle 11 su Telesanterno (canale 18)

alle 18 su TeleFerraraLive (canale 188).

Venerdì e sabato repliche alle 10 e alle 16 sul canale TeleFerraraLive.

Qualche consiglio per prepararsi a seguire le lezioni da casa:

– posiziona il televisore in modo da vedere il trainer sia in piedi che da sdraiato (circa ad 1,5-2 metri da voi);

– elimina gli oggetti che potrebbero intralciare la lezione o creare ostacoli pericolosi (come tappeti domestici, spigoli di mobili, ecc.) in modo da creare una postazione di lavoro confortevole;

– indossa abbigliamento comodo: una tuta da ginnastica, calzini antiscivolo oppure scarpe da ginnastica;

Meglio avere a portata di mano alcune cose necessarie per alcuni esercizi:

– un cuscino da posizionare in zona cervicale o lombare quando è richiesto dall’esercizio; una sedia, per avere un appoggio qualora siano previsti esercizi di equilibrio o insorga momentaneo affaticamento (naturalmente assicuratevi che sia stabile); un bastone da usare come asta (va bene anche quello della scopa); una bottiglia di acqua, in modo che sia facile bere quando ne sentite la necessità;

– Per gli esercizi a terra, sarà bene che vi procuriate un tappetino assicurandovi che non scivoli sulla superficie d’appoggio

Da non dimenticare, infine, queste precauzioni:

– consulta prima il tuo medico curante per accertarti di poter seguire in sicurezza le lezioni, se soffri di patologie croniche;

– segui gli esercizi in base alla tua capacità motoria: durante l’attività non devi sentire dolore né eccessivo affaticamento, in caso rallenta;

– se ti senti poco sicuro/a, è meglio se riesci a effettuare gli esercizi mentre qualcunoè in casa e può aiutarti in caso di necessità.