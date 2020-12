Da oltre vent’anni il Capodanno dei ferraresi è con Telestense – VIDEO e STREAMING

IN DIRETTA TV E STREAMING DALLE ORE 21 DEL 31 DICEMBRE

Sui canali tv 16, 18, 113, 114 e 298

“Capodanno con Telestense”: anche quest’anno Telestense diventa la grande piazza mediatica della città, con l’Incendio del Castello, tanti ospiti e i vostri messaggi in diretta tv a casa vostra.

E’ una tradizione che si rinnova da oltre vent’anni, ogni ultima notte dell’anno, con voi e per voi. Ma quest’anno per dare il benvenuto al 2021, invece che in piazza Castello, saremo nei nostri studi, in compagnia di tanti ospiti, in presenza e a distanza. Ci sarà la musica, ci saranno le voci dell’amarcord 2020, ci saranno i vostri auguri, non solo da Ferrara, dall’Emilia Romagna e dal Veneto, ma dall’Europa e dal mondo. Tanti ferraresi che parleranno ai loro concittadini e ai loro cari dalle più diverse latitudini.

In diretta dalle 21.00 alle 00.30, Telestense sarà con voi fino al momento clou della serata, “l’incendio del Castello”, il tradizionale spettacolo di fuochi e musica, che incanta il mondo intero, in diretta e in streaming nel mondo.

Senza dimenticare l’Oroscopo di Julien e tanto spazio ai vostri messaggi di auguri che potete già inviare via SMS al 439-0003337.

Il programma, realizzato in collaborazione con Made Eventi e Delphi International, sarà ricco di musica dal vivo, con il cantante e attore Attilio Fontana, le canzoni del trio femminile “La Dolce Vita” e la splendida attrice e modella Clizia Fornasier.

A condurre il programma sarà Antonella Vicenzi, con Nicola Franceschini e Luca Veronesi.