Da sabato 26 giugno riapre la piscina comunale di Codigoro

Riaprirà sabato 26 giugno, alle ore 9 la piscina comunale di Codigoro. Per sancire il momento simbolico dell’attesa riapertura dell’impianto natatorio, dopo le restrizioni dettate dalla pandemia, si sono incontrati questa mattina il Sindaco Sabina Alice Zanardi, l’Assessore allo Sport Samuele Bonazza, il Vice Presidente della Nuova Sportiva, Luca Bosi, Daniele Bulgarelli, responsabile dell’impianto e Raffaele Gennari, responsabile piano vasca ed impianti tecnologici.

Nei mesi scorsi sono stati realizzati importanti lavori di manutenzione straordinaria, appaltati dall’Amministrazione Comunale. La piscina esterna ha cambiato e migliorato il proprio aspetto, grazie a significativi interventi di ammodernamento, dal rifacimento dell’impianto di filtrazione acque, alla recinzione esterna, sino a quella dei bordi vasca e alla sistemazione di spogliatoi e docce. A questi , seguiranno nelle prossime settimane anche le sostituzioni delle vetrate esterne.

“Riapre, finalmente un impianto storico per tutti i codigoresi, ma anche per i tanti fruitori provenienti dai Comuni limitrofi – commenta il sindaco Sabina Alice Zanardi -. E’ un momento storico per lo sport e per tutto il territorio, perché si ripristina un servizio fondamentale che è tra i più colpiti dalle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria. Come amministrazione abbiamo investito in questi anni speso un milione di euro, gli ultimi 230000 dei quali, proprio in questi mesi per restituire la piscina in tutta sicurezza alla nostra comunità. Per il Comune di Codigoro e per la Nuova Sportiva di Ferrara è motivo di grande gioia condividere questo atteso traguardo che, con una metafora è proprio il caso di definire un tuffo nel futuro.”

“E’ quasi un momento di commozione – dichiara il Responsabile di Piscina Daniele Bulgarelli – rivedere le vasche esterne piene d’acqua. E’ stato un lavoro molto impegnativo e una corsa contro il tempo ma appena vedremo i sorrisi dei nostri utenti, sono certo non sentiremo nemmeno la fatica di queste settimane” .

Per tutte le informazioni su orari, attività e modalità di acquisto dei biglietti è possibile contattare i riferimenti:

[email protected]

telefono: 0533.718337 – 345.0762142

oppure consultare il sito del gestore (www.nuovasportiva.it) e la pagina Facebook dedicata (Piscina di Codigoro)

La piscina comunale di Codigoro resterà aperta, da sabato 26 giugno, 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19. E’ attiva, inoltre, la segreteria per la raccolta pre-adesioni di centri estivi per ragazzi, corsi nuoto e ginnastica in acqua. Per tutte queste attività la partenza è prevista a raggiungimento di un numero minimo di adesioni.