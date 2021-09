Dal 15 settembre, la mostra fotografica “Phares et balises” di Marco Berti, illumina l’Hotel Carlton di Ferrara

Mercoledì 15 settembre dalle ore 18 alle ore 20, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Phares et balises” di Marco Berti, all’Hotel Carlton di Ferrara, che fa parte del Consorzio Visit Ferrara www.visitferrara.eu. Gli scatti sono dedicati ai suggestivi fari della Bretagna, fortezze di granito risalenti al XVIII secolo, simbolo di una terra meravigliosa che il fotografo ha amato fin da bambino, scoprendola durante le vacanze estive a casa di un compagno delle elementari.

Un viaggio sull’isola di Ouessant ha scoccato la freccia nel cuore e negli occhi di Berti, appassionato di fotografia di paesaggio e sportiva. Questi giganti del mare, che sfidano ogni giorno correnti e tempeste, da sempre protagonisti di racconti affascinanti e misteri, non potevano che essere resi immortali dalla fotografia. La mostra, visitabile per sei mesi, comprende anche una sezione di foto del territorio della valle del delta del Po, inserito nella lista dei siti italiani “Patrimonio dell’umanità” dall’Unesco, come estensione del riconoscimento conferito alla città di Ferrara nel 1995.

L’Hotel Carlton è situato in Piazza Sacrati a Ferrara (Tel. 0532 211130.