Dal 18 ottobre Ferrara Musica torna a capienza piena: alle 19 Alexander Lonquich e l’OCM con la “maratona Beethoven”

In conseguenza del Decreto del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre, a partire dal prossimo appuntamento in programma lunedì 18 ottobre, la stagione di Ferrara Musica torna a una capienza completa. I posti disponibili al Teatro Comunale “Claudio Abbado” per assistere al concerto dell’Orchestra da Camera di Mantova con il direttore e pianista Alexander Lonquich passano così al 100 per cento.

Una decisione che era nell’aria da diverso tempo e che giunge proprio pochi giorni prima di una serata particolare e molto attesa, una vera e propria maratona beethoveniana: Lonquich e l’OCM saranno i protagonisti dell’esecuzione integrale dei cinque Concerti per pianoforte e orchestra del grande compositore tedesco, di cui nel 2020 si è celebrato il 250° anniversario della scomparsa.

L’appuntamento, il cui orario di inizio è eccezionalmente anticipato alle 19, è il recupero del concerto dell’11 novembre 2020, previsto nella scorsa stagione e annullato a causa dell’emergenza sanitaria. La nuova disponibilità di biglietti è già attiva sia alla biglietteria del Teatro Comunale, sia online sul sito www.ferraramusica.it Per informazioni: [email protected], tel. 0532 202675

(Ph. Lonquich © cecopato photography)