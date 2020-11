Ferrara Fiere e Congressi si appresta al lancio in rete di SEALOGY® Digital Preview, l’evento internazionale digitale interamente dedicato al mare e alle sue risorse, che vede il coinvolgimento e la partecipazione di un nutrito pubblico di esperti e di addetti ai diversi settori che compongono la Blue Economy.

Con il placet della Commissione Europea, di cui SEALOGY® Digital Preview è partner nell’ambito della “VET WEEK1”, la settimana europea della formazione e delle competenze professionali 2020, un ricco e articolato programma per un lungo week end con appuntamenti digitali, atelier di formazione, blue webinars, workshops e talk show, in cui verranno trattate e discusse tematiche di forte interesse per lo sviluppo sostenibile dei settori che compongono la Blue Economy: pesca e acquacoltura, turismo costiero e marittimo, biotecnologie marine ed energie rinnovabili marine.

Oltre 20 sono gli appuntamenti digitali sviluppati nell’arco delle quattro giornate del SEALOGY® Digital Preview: 135 speakers coinvolti tra rappresentanti istituzionali della Commissione Europea e dei Ministeri Italiani ma anche rappresentanti delle organizzazioni professionali nazionali ed europee, tecnici ed esperti, ricercatori e stakeholders che interverranno per fornire i loro contributi su tematiche rilevanti e di attualità nel periodo dell’emergenza pandemica mondiale.

Tantissimi gli argomenti e le tematiche trattate durante l’anteprima digitale di SEALOGY®: dalla strategia europea “From Farm to Fork2” (dal produttore al consumatore) in cui la produzione ittica è pienamente coinvolta, ai finanziamenti europei destinati agli investimenti nella Blue Economy, comprendendo il fondo “Next Generation EU3” per il recupero e la resilienza (Recovery Fund), il Programma Blue Invest4 ma anche le misure di sostegno e finanziamento privato. E ancora atelier di formazione dedicati alla gestione delle risorse idriche, alle tematiche di carattere ambientale per la lotta all’inquinamento marino ma anche allo sviluppo partecipativo delle zone costiere.

Una piazza virtuale, quella di SEALOGY® Digital Preview, che vede il coinvolgimento e la partecipazione degli attori del mare e delle filiere per esplorare le opportunità di business ma anche per contribuire allo sviluppo sostenibile, confrontarsi sulle tecnologie più all’avanguardia e presentare le migliori pratiche innovative, a tutela e salvaguardia dell’ambiente marino.

Un parterre internazionale con 21 paesi rappresentati (Italia, Croazia, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Ungheria, Grecia, Bulgaria, Danimarca, Malta, Romania, Slovacchia, Regno Unito, Turchia, Albania, Somalia, Egitto, Nepal, Nigeria, Tunisia) per presentare le migliori eccellenze presenti nel panorama italiano ed internazionale, le best practices di sviluppo sostenibile ma anche per conoscere start up innovative legate all’universo mare.

SEALOGY® Digital Preview si articola in tre specifiche sezioni di attività:

BLUE WEBINARS e SEA WORKSHOP con un ricco programma e appuntamenti che vedranno la partecipazione di speakers internazionali, esperti settoriali ed esponenti istituzionali;

B2BLUE & CLUSTER ACT ovvero incontri b2b per mettere in contatto diverse realtà imprenditoriali, investitori e ricercatori al fine di sviluppare opportunità di business nell’ambito dell’economia blu;

BLUE SHOWS, sezione interamente dedicata all’intrattenimento e all’animazione per tutti gli amanti del mare ma anche per gli addetti del settore, per approfondimenti e diffusione di esperienze ed attività.

SEALOGY® Digital Preview è un evento gratuito. Il programma è disponibile al sito web dedicato all’evento e la partecipazione prevede apposita registrazione attraverso il sito web www.sealogy.it

1 https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en

2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_it

3 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_it

4 https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451