Dal 24 giugno al via ‘Cine Tour’: il cinema all’aperto itinerante in 8 luoghi diversi del comune di Bondeno

Prenderà il via questo giovedì, 24 giugno, in occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, la nuova edizione del ‘Cine Tour‘ dedicato a bambini e famiglie. Durante tutta l’estate, verranno proiettati dodici film per famiglie in otto dei più suggestivi luoghi del territorio.

La prima tappa, giovedì sera alle ore 21,30, sarà Piazza Costa a Bondeno: «Iniziamo con la proiezione di ‘Coco’, capolavoro della Disney/Pixar – spiegano l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini, e l’assessore alla Cultura, Francesca Aria Poltronieri –: un film di animazione che sicuramente piacerà a grandi e piccini. Per quest’anno, poi, avremo una grande novità: le serate saranno accompagnate da cibo e bevande a cura delle associazioni del territorio.

Nel caso della prima serata sul capoluogo, sarà la Pro Loco di Bondeno a preparare le pietanze per chi assiste alle proiezioni cinematografiche. Il cinema all’aperto – concludono i due amministratori – è un evento molto atteso e apprezzato dai bondenesi, nonché un modo per passare una serata in compagnia, riassaporando gradualmente quella normalità di cui hanno tutti bisogno».

L’ingresso a tutte le serate è gratuito. Il cinema all’aperto proseguirà poi il martedì seguente, 29 giugno, a Stellata presso piazza Cavagion, con la pellicola ‘Mamma Mia!’, il musical del 2008 molto apprezzato da adulti e famiglie.