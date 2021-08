Dal 30 agosto vaccinazioni senza prenotazioni a Ferrara, Codigoro, Comacchio, Cento ed Argenta

Da lunedì 30 agosto si apre la vaccinazione libera, senza prenotazione per tutte le fasce d’età, negli hub vaccinali a Ferrara Fiere, Codigoro, Comacchio, Cento e Argenta.

È la nuova strada, libera e senza neanche l’‘ostacolo’ della prenotazione, intrapresa dall’Azienda USL di Ferrara per incentivare il più possibile la vaccinazione anti-Covid sul territorio ferrarese.

L’accesso diretto è disponibile tutti i giorni dal 30 agosto al 5 settembre negli orari di apertura degli hub vaccinali: padiglione 6 della Fiera di Ferrara dalle ore 8 alle 20; Cittadella dello Sport di Comacchio dalle 8 alle 14; Palestra Centro Studi di Codigoro dalle 8 alle 14; centro sociale Torre del Primaro di Argenta dalle 8 alle 14 e Centro Pandurera di Cento dalle 14 alle 20.

“Si tratta di un’ulteriore e importante iniziativa per dare a tutti, indipendentemente dall’età, la possibilità di accedere alla vaccinazione nella maniera più semplice possibile, saltando il passaggio della prenotazione e venendo così incontro agli impegni lavorativi e personali di ognuno” dichiara il direttore sanitario AUSL, Emanuele Ciotti, che chiarisce: “Ovviamente, per chi la preferisce, resta anche la possibilità di prenotare coi consueti canali”.

“L’azienda sta lavorando nella direzione di avvicinarsi al cittadino e portare la somministrazione del vaccino direttamente nei luoghi di aggregazione – conferma il ds Ciotti -. Happy Pfizer a Lido di Spina (in programma anche questa sera e domani sera) e l’ambulatorio alla Festa patronale di Sant’Agostino (in calendario sabato 28 e domenica 29 agosto) sono le prime due sperimentazioni, ma c’è la disponibilità ad intervenire presso le sagre e altri eventi di paese in maniera strutturata. Senza dimenticare la rete dei medici di famiglia”.

La documentazione necessaria, modulo di consenso e scheda anamnestica, sono disponibili presso la sede vaccinale e sul sito a questo link www.ausl.fe.it/modulistica.

(comunicato a cura dell’Azienda usl di Ferrara)