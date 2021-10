Dalla violenza economica alle politiche di genere in Europa. Quali ricadute a livello locale?

l

Nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, organizzato da CDS Cultrura in partnership con il Centro Antiviolenza Donna Giustizia con la collaborazione di UDI, CGIL, CISL e UIL e con i patrocini di ASviS, Comune e Provincia di Ferrara e Regione Emilia-Romagna, giovedì 28 ottobre nella sala Convegni di Factory Grisù viene presentato il convegno DAGLI ATTI DEL PROGETTO SULLA VIOLENZA ECONOMICA A PROPOSTE E AZIONI IN CHIAVE EUROPEA E PNRR, un’occasione per riflettere sulle politiche di genere a livello europeo e sulle loro ricadute a livello locale.