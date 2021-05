‘Dante: dialoghi sull’Amore e le sue forme’ incontro sul canale YouTube dell’Ariostea

Sarà dedicato al tema dell’amore il nuovo ‘incontro dantesco’ promosso dal Circolo culturale Olimpia Morata in programma domani venerdì 21 maggio alle 17 in diretta video sul canale youtube della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara.

Letture e riflessioni sono scritte e interpretate da Cristiana Previati, con la collaborazione di Paola Garavini e con introduzione di Francesca Mariotti.

Le due interpreti daranno vita ad una vera piccola performance teatrale in omaggio al poeta. “Durante degli Alighieri dialoga con Dante. Un alter ego ipotetico, ma vivo e pulsante. Una disquisizione così incalzante da divenire concreta. Una danza di suoni e significati, per portare l’Amore, seduto, accanto a noi”.

Cristiana Previati nasce in provincia di Ferrara, dove vive tuttora, occupandosi di servizi alla persona. Scrive poesie, pièces teatrali, riflessioni e preghiere per andare lontanissima con il pensiero. Collabora con il Teatro comunale De Micheli di Copparo. Ha pubblicato recentemente il libro “Au contraire. Cenni di vizio” analizzando i sette vizi capitali da un punto di vista alternativo, ponendo più domande che risposte per aiutare a guardarci dentro.

Terzo appuntamento dedicato al Sommo Poeta, promosso dal Circolo culturale Olimpia Morata nell’ambito del Maggio dei Libri 2021