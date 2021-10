‘Dante, Ferrara, l’esilio’: tavola rotonda a cura della Società Dante Alighieri domani alle 17 all’Ariostea e online

Nell’ambito delle iniziative celebrative per i 700 anni dalla morte del “sommo poeta”, la Società Dante Alighieri – Comitato di Ferrara aps organizza, per domani, giovedì 28 ottobre alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara) e in diretta video sul canale YouTube Archibiblio web, una tavola rotonda in cui verranno presentati e discussi i rapporti di Dante e la sua opera con il mondo ferrarese, e il tema dantesco dell’esilio.

All’incontro di studio, che sarà moderato da Enrica Domenicali (già funzionario del MIBACT / responsabile ufficio studi e gestione museo Castello Estense di Ferrara), parteciperanno Sandro Bertelli (docente dell’Università di Ferrara / co-curatore del percorso espositivo diffuso su “Dante e la Divina Commedia in Emilia Romagna”), Stefano Prandi (docente dell’Università della Svizzera italiana / direttore dell’Istituto di Studi Italiani presso il medesimo Ateneo) e Alberto Andreoli (presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Ferrara APS).

– La tavola rotonda sarà preceduta, alle 16, dalla visita alla mostra Esposizione di manoscritti, antiche edizioni e opere artistiche del “Viaggio” dantesco alla Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara, curata da Mirna Bonazza (responsabile U.O. Biblioteche del Comune di Ferrara) e Sandro Bertelli.

– Nel corso dello svolgimento della tornata convegnistica è prevista la realizzazione di un servizio filatelico con annullo appositamente dedicato, effettuato – in loco – dal Circolo Filatelico di Ferrara.

– Momento conclusivo dell’articolata manifestazione dantesca sarà, la mattina di venerdì 29 ottobre, alle ore 10,00, la visita guidata alla chiesa di S. Maria Nuova e alla cosiddetta cripta degli Aldighieri, a cura di Alberto Andreoli (informazioni: [email protected]).

La realizzazione della Tavola rotonda “Dante, Ferrara, l’esilio” è resa possibile grazie al generoso contributo di Copma Scrl, che ha voluto inserire l’iniziativa nell’ambito del programma di celebrazione del 50° anniversario dalla costituzione della Società.

– L’accesso del pubblico alla Sala Agnelli (senza limitazioni di capienza) è consentito con Green pass e mascherina.

Per assistere alle dirette o rivederle in differita sarà sufficiente collegarsi al canale YouTube del Servizio Biblioteche https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg