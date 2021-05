D’AURIA: “Ingiusto prolungare la chiusura dei palasport”

Il patron del Kleb punta l’indice contro la discriminazione tra impianti sportivi, cinema e teatri

Francesco D’Auria, patron del Kleb Basket Ferrara, dopo la notizia dell’apertura al pubblico dei palasport il 1°luglio, ha commentato: “Considerando che cinema e teatri apriranno a strettissimo giro di posta, non trovo assolutamente giusto che i palasport aprano ai tifosi solamente il 1°luglio, come del resto è ingiusto che la massima Serie apra per le semifinali e gli impianti delle formazioni della LNP, Serie A2 e B, no. Non capisco la differenza. Abbiamo fatto tutti grandissimi sforzi e spero che, per il bene di tutti, sponsor e tifosi, la decisione possa essere modificata”.