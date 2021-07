De Gustibus: Dalla Terra alla Luna, la formazione parte in cucina

Quattro serate in amicizia per gustare i prodotti, tutti genuini, creati da ragazzi speciali che, con impegno e passione, hanno seguito un corso di formazione per apprendere tecniche di produzione di prodotti lievitati.

Si è chiusa ieri sera con una degustazione all’aperto l’iniziativa promossa dall’Associazione ‘Dalla Terra alla Luna’, dal titolo “De Gustibus”, nella sede dell’associazione in via Calzolai 219. “Si tratta di una prima esperienza, che vorremmo andasse avanti”, dice la presidente dell’associazione, Mariella Ferri, che ha ringraziato tutti coloro che ne hanno permesso la realizzazione e che ci presenta l’associazione.