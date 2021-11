‘Densità’: presentazione del libro di Raffaele Notaro lunedì 22 novembre alle ore 19,30 a Factory Grisù

‘Densità’ è il titolo del romanzo d’esordio di Raffaele Notaro, edito da Mondadori, che verrà presentato questo lunedì 22 novembre in Factory Grisù, Via Mario Poledrelli 21, in sala Convitto alle ore 19,30. Il romanzo si apre con il suicidio di Filippo, “golden boy” di Castel Carpino, e porta alla rottura dei fragili equilibri che reggono il vivere quotidiano del paese. Gabriele, compagno di Filippo, dovrà affrontare contemporaneamente il lutto della scomparsa, ma anche il giudizio ed il sospetto della comunità.

Angela, la madre di Gabriele, per difendere la sua famiglia, farà i conti con il suo passato. Dove gli adulti rifiutano responsabilità, saranno due compagni di Filippo ad avvicinarsi a Gabriele e provare a ricostruire con lui il senso della tragedia. L’introspezione e lo sviluppo dei personaggi, che si trovano ad agire in uno scenario dove la premessa è più comunemente epilogo, si muove di pari passo con una educazione alla socialità con cui Raffaele Notaro prova a riempire lacune che la maggior parte di noi neanche sa di avere.

Raffaele Notaro lavora a Roma come editor e copywriter. È autore e conduttore del podcast Le Bookoliche e del podcast ufficiale del Premio Strega. Alla presentazione prenderà parte, oltre l’autore, Chiara Tarabotti, docente dal 2016 a questo 2021 del laboratorio di drammaturgia per Ferrara Off Teatro di Ferrara e attualmente docente presso il conservatorio di Pavia, per presentare il libro e l’autore. L’evento è organizzato da Factory Grisù, con la collaborazione di Libreria Giunti Ferrara Centro.

Prenotazioni:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-presentazione-de-densita-di-raffaele-notaro-214546964747