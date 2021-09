DESPAR 4T: debutto interno con Redabasket

Pubblicato il calendario del campionato di serie C Silver che inizierà domenica 10 ottobre

È stato ufficializzato il calendario della prima fase della Serie C Silver Emilia-Romagna, in partenza per i granata nel fine settimana del 10 ottobre 2021 con la sfida al Pala 4T contro il Rebasket. Il campionato, che si prolungherà fino al 19 febbraio in questa sua prima fase, vedrà la Despar come unica squadra ferrarese aggregata al Girone A, comprendente compagini del Bolognese e del Reggiano. Il Girone B, invece, è formato da: A.B.C. Santarcangelo, Basket Lugo, B.S.L. San Lazzaro, A. Dil. Cestistica Argenta, C.M.P. Global Basket, Gaetano Scirea Basket Bertinoro, Grifo Basket Imola 1996 A.S.D, Guelfo Basket, Virtus Medicina.

Questo il calendario completo dei granata nella prima fase di campionato:

ANDATA

1. Despar 4 Torri Ferrara – A.S.D. Rebasket, 10/10/2021, ore 21:00, Pala 4T

2. Anzola Basket – Despar 4 Torri Ferrara, 16/10/2021, ore 21:00, Anzola dell’Emilia (BO)

3. Turno di riposo

4. Despar 4 Torri Ferrara – Granarolo Basket, 30/10/2021, ore 21:00, Pala 4T

5. Pallacanestro Correggio – Despar 4 Torri Ferrara, 06/11/2021, ore 19:00, Correggio (RE)

6. Despar 4 Torri – Pallacanestro Scandiano 2012, 13/11/2021, ore 21:00, Pala 4T

7. Pallacanestro Novellara A.S.D. – Despar 4 Torri Ferrara, 21/11/2021, ore 18:00, Novellara (RE)

8. Despar 4 Torri Ferrara – C.V.D. Basket Club A.Dil., 27/11/2021, ore 21:00, Pala 4T

9. Omega Basket – Despar 4 Torri Ferrara, 04/12/2021, ore 21:00, Bologna

RITORNO

1. A.S.D. Rebasket – Despar 4 Torri Ferrara, 10/12/2021, ore 21:00, Reggio nell’Emilia

2. Despar 4 Torri Ferrara – Anzola Basket, 18/12/2021, ore 21:00, Pala 4T

3. Turno di riposo

4. Granarolo Basket – Despar 4 Torri Ferrara, 16/01/2022, ore 18:30, Granarolo dell’Emilia (Bo)

5. Despar 4 Torri Ferrara – Pallacanestro Correggio, 22/01/2021, ore 21:00, Pala 4T

6. Pallacanestro Scandiano 2012 – Despar 4 Torri Ferrara, 30/01/2022, ore 18:00, Scandiano (Re)

7. Despar 4 Torri Ferrara – Pallacanestro Novellara A.S.D., 05/02/2022, ore 21:00, Pala 4T

8. C.V.D. Basket Club A.Dil. – Despar 4 Torri Ferrara, 12/02/2022, ore 21:00, Casalecchio di Reno (Bo)

9. Despar 4 Torri Ferrara – Omega Basket, 19/02/2022, ore 21:00, Pala 4T