DESPAR 4T: lunedì il raduno

In vista del prossimo anno in Serie C Silver

È fissato per lunedì 23 agosto alle ore 19 il raduno della prima squadra della Pallacanestro 4 Torri Ferrara, che affronterà nella stagione che sta per iniziare il campionato di Serie C Silver. Dopo la decisione di non prendere parte al campionato di C Gold, maturata a marzo con lo scopo di tutelare la salute dei giocatori, dello staff e delle loro famiglie, i ragazzi di coach Andrea Fels sono pronti a tornare sul parquet, con entusiasmo e tanta voglia di giocare. Ai volti noti come Demartini, Canali, Marchetti, Bianchi e Magnolfi si affiancheranno i nuovi arrivati, Federico Osellieri Dolimano e Robert Zaharia, in attesa che la dirigenza chiuda le ultime trattative di mercato in corso per poter permettere a coach Fels di iniziare il lavoro di preparazione al campionato con tutti i ragazzi a disposizione. Non solo la prima squadra è pronta, ma dal 23 agosto in poi inizieranno i primi allenamenti anche per il settore giovanile granata, con le categorie U19, U17, U14 e U13, mentre il 30 agosto sarà la volta dei più piccoli del minibasket.