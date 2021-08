DESPAR 4T: martedì il primo test

Con Scuola Basket Ferrara, poi, a settembre, altre sei amichevoli

Sono stati ufficializzati gli impegni del mese di settembre per la Despar 4 Torri Ferrara di coach Andrea Fels. Si parte subito forte con un calendario serrato di test in preparazione alla prossima stagione di C Silver, con ben sette amichevoli, che vedranno i granata impegnati contro squadre principalmente di Serie C. L’obiettivo è quello di mettere a frutto i primi giorni di lavoro ma, soprattutto, di recuperare il ritmo partita. Tra le partite in calendario spicca l’amichevole di prestigio che si giocherà sabato 4 settembre in casa delle plurititolate ragazze della Famila Schio di Serie A1.

Questo il calendario con gli impegni di settembre:

1 settembre: Despar 4 Torri Ferrara – Scuola Basket Ferrara (Serie D)

4 settembre: Famila Schio – Despar 4 Torri Ferrara (A1 femminile)

10 settembre: Molinella – Despar 4 Torri Ferrara (C Gold)

15 settembre: Despar 4 Torri Ferrara – Ferrara Basket (C Gold)

18 settembre: Despar 4 Torri Ferrara – Virtus Imola (C Gold)

22 settembre: Despar 4 Torri Ferrara – Argenta (C Silver)

25 settembre: Ferrara Basket – Despar 4 Torri Ferrara (C Gold)

La società fa sapere che l’ingresso al Pala 4T per le partite casalinghe della Despar 4 Torri è consentito a un massimo di 35 persone (giocatori e staff esclusi), munite di green pass, nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.