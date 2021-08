DESPAR 4T: rinnova anche Marchetti

Altra importante conferma per la società granata

In casa Pallacanestro 4 Torri Ferrara arriva un’altra importante riconferma per la prossima stagione, dopo quelle del capitano Daniele Demartini e di Jean Carlos Canelo. Si tratta di Luca Marchetti, ala classe 1996, rientrato l’anno passato tra le fila granata. Marchetti, infatti, ha svolto tutte le giovanili nella 4 Torri, scendendo in campo anche nei campionati d’eccellenza fino a essere aggregato, nellastagione 2012-2013, alla prima squadra di Serie C Emilia-Romagna. Nel 2015 Marchetti vince la C Silver con i granata, che l’anno dopo sfiorano la promozione in Serie B. I risultati e la tecnica fanno si che il ragazzo diventi presto un giocatore quotato nelle giovanili, e che sia richiesto da molte squadre di livello: approda nella stagione 2016-2017 a Pontevecchio, in Serie C Gold. Dopo un breve periodo di pausa, Marchetti ritorna a casa, alla 4 Torri, nell’estate 2020. «Sono contentissimo per il rinnovo. Ringrazio il presidente Moretti e coach Fels, che conosco da una vita come allenatore. Mi piace la gestione della società e penso che il progetto sia convincente, speriamo di fare un buon campionato visti i nomi che abbiamo in squadra: forse quest’anno si può puntare anche alle parti alte della classifica. Sono veramente contentissimo».