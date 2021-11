DESPAR 4T: settimana ok per le giovanili

Tre vittorie e una sconfitta per i ragazzi granata

Un’altra settimana positiva per il settore giovanile della Despar 4 Torri Ferrara, che ha visto portare a casa due risultati utili sulle tre gare Under disputate, ai quali si aggiunge la prima vittoria in campionato per la Prima Divisione nel derby contro l’Ultima Legione. Successo in trasferta per gli Under 14 dei coach Claudio e Piero Pasetti sul difficile campo della Vis Academy Persiceto. Dopo tre quarti molto combattuti, giocati punto a punto, i granata allungano nell’ultimo periodo, portandosi in vantaggio anche di 15 punti, e si aggiudicano il match con il risultato di 47-58 che consente loro di rimanere a punteggio pieno in campionato. Capolista con quattro punti su quattro è anche l’Under 15 che, tra le mura amiche del Pala 4T, si impone di misura sulla Salus Pallacanestro Bologna per 73-72. Nonostante un inizio in salita per i granata che, nei primi due quarti, sono costretti a inseguire gli avversari soffrendo la loro maggior fisicità, nella seconda metà di gara i ragazzi di Claudio e Piero Pasetti ritrovano la fiducia e ribaltano il risultato, mantenendo il controllo fino al termine dell’incontro. Primo stop stagionale, invece, per l’Under 17, che perde tra le

mura di casa contro un quotato Granarolo Basket Village: il risultato finale di 67 a 45 per gli ospiti costa ai ragazzi di Fels e Morea il primato in classifica, rimanendo tuttavia al secondo posto. Partita invece sempre in controllo per i granata della Prima Divisione di coach Tani nel derby contro l’Ultima Legione, anche quando gli avversari cercano di rientrare nell’ultimo periodo; ma Scuderi, miglior realizzatore con 13 punti, fissa il risultato sul 63 a 43 per la Despar con tre canestri di fila: arriva così la prima vittoria in campionato per la Prima Divisione.

U 14: Vis Academy Persiceto 47 – 58 Despar 4 Torri

Despar 4 Torri: Vertua 11, Bertazzini 2, Alno, Gorobei 9, Papi 7, Dall’ara, Tounsi 2, Turatti, Dondi, Bassi 22, Malfatto 5. All.: Pasetti C., Pasetti P.

U15: Despar 4 Torri 73 – 72 Salus Pallacanestro Bologna

Despar 4 Torri: Vertua 15, Norouzi, Alno, Agasi, Gorobei, Papi, Ghelli 13, Tounsi, Bassi 20, Malfatto 2, Bighi 23. All.: Pasetti C., Pasetti P.

U 17: Despar 4 Torri 45 – 67 Basket Village

Despar 4 Torri: Fels Alessandro, Forconi 4, Mussini 5, Telloli 2, Patrichi, Ghirelli 15, Stabellini 3, Zannini 1, Galliera 3, Miotto 12. All.: Fels Andrea, Morea.

1^ Div.: Ultima Legione 43 – 63 Despar 4 Torri

Despar 4 Torri: Scuderi 13, Pasetti 11, Amati 9, Marianti Spadoni 7, Vecchio 6, Gambale 5, Faccini M. 5, Limena 5, Davi 2, Morea, Viene, Faccini F. All.: Tani.

Prossimi impegni:

26 novembre: Despar 4 Torri – Jolandina 1^ Div.

27 novembre: Despar 4 Torri – Calderara U15

27 novembre: Benedetto – Despar 4 Torri U19

28 novembre: Vis Academy Persiceto – Despar 4 Torri U17