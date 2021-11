DESPAR4T A CACCIA DEL TRIS

Nel match interno con Basket Club Casalecchio

Le due belle vittorie consecutive arrivate in casa Despar 4 Torri hanno rilanciato i granata verso le zone alte della classifica del Girone A di C Silver, dopo un avvio decisamente sottotono. Questa tendenza dovrà essere confermata sabato sera, quando al Pala 4T di Ferrara arriverà la seconda forza del campionato: il CVD Basket Club di Casalecchio di Reno. I ragazzi di coach Matteo Baiocchi si trovano a sole due lunghezze di distanza dalla capolista Correggio, contro cui è arrivata, alla terza giornata, l’unica sconfitta stagionale fino a questo momento. La squadra bolognese è una compagine giovane, che non produce tanto nella metà campo offensiva, nonostante segni di più in trasferta che tra le mura amiche, ma che detiene la seconda miglior difesa del campionato, a decisa conferma del posto occupato meritatamente in classifica. Il CVD Basket Club viene dalla vittoria di sabato scorso sul campo di Anzola, con Lelli, Campanelli e Tabellini tra i protagonisti che hanno permesso di decidere la sfida solamente nel finale; così come solo a pochi minuti dalla sirena si è risolta la partita di domenica scorsa della Despar a Novellara, che ha adesso la necessità di consolidare il quarto posto da poco conquistato, quando ormai siamo al termine del girone di andata della prima fase di campionato. Fischio d’inizio sabato sera 27 novembre alle ore 21:00 al Pala 4T di Ferrara per un match che si prospetta molto combattuto, e che sarà visibile anche sulla pagina Facebook della Pallacanestro 4 Torri Ferrara. La classifica del Girone A dopo sette giornate: 12 Pallacanestro Correggio, 10 CVD Casalecchio, 8 Anzola Basket, 6 Despar 4 Torri, Pallacanestro Novellara, 4 Pallacanestro Scandiano, Rebasket, Granarolo, 2 Omega Basket.