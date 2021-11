DESPAR4T: a Correggio per ritrovare il sorriso

Dopo due passi falsi

Dopo due sconfitte consecutive, la Despar 4 Torri si prepara a scendere nuovamente in campo per la quinta giornata di andata di Serie C Silver Emilia-Romagna, Girone A. A soli due punti con tre partite disputate, in una classifica che li vede settimi a pari punti con Scandiano, Rebasket e Omega, i granata saranno costretti a trovare il meglio di sé per rilanciarsi in campionato e uscire dal periodo negativo. Ad attenderli, infatti, ci sarà la SPAL Correggio, capolista solitaria con 8 punti in classifica, che in questa stagione non ha ancora perso: i reggiani hanno sconfitto Novellara, Omega, Casalecchio e, nel derby di domenica scorsa in casa della Rebasket, si sono aggiudicati la vittoria con un 20 a 0 a tavolino per problemi tecnici occorsi nella nuova palestra comunale di Albinea. Si tratta di una squadra molto fisica, trascinata dai giovani Matteo Guardasoni, Giacomo Lavacchielli, Andrea Riccò e Federico Vivarelli. È forse la trasferta più difficile che poteva capitare in questo momento per la Despar 4 Torri, che ha bisogno di trovare i propri punti di riferimento e una prestazione di carattere, elementi mancati con Granarolo e, a tratti, nella partita di Anzola dell’Emilia. Appuntamento, dunque, a sabato 6 novembre alle ore 19:00 al Palasport Pietri di Correggio.