DESPAR4T A NOVELLARA PER LE CONFERME

Dopo il successo su Scandiano, per verificare gli obiettivi da inseguire

Dopo la bella vittoria tra le mura amiche nella sesta giornata di campionato contro la Emil Gas Scandiano, la Despar 4 Torri ha agguantato il quinto posto in classifica, a pari punti con Granarolo e la stessa Scandiano, cercando il rilancio in campionato al termine di un periodo molto difficile costellato di sole sconfitte. Domenica 21 novembre alle ore 18:00 i ragazzi di Fels e Marianti scenderanno in campo in trasferta per confermare quanto di buono fatto nella gara interna di sabato sera, e rilanciarsi definitivamente in campionato. Avversaria dei granata è la Pallacanestro Novellara, solitaria al quarto posto con 6 punti arrivati dalle tre vittorie contro Scandiano, Novellara e Rebasket, quest’ultima battuta dopo due sconfitte in fila in casa di Omega e contro Casalecchio. La squadra di coach Guido Boni potrà fare affidamento sul quinto marcatore assoluto del campionato, Franzoni, che viaggia a 12.2 punti di media, su Doddi e Folloni. La Despar, da parte sua, dovrà fare riferimento al ritrovato Jakub Kaša, vero trascinatore dei granata nelle ultime due partite, e a giocatori in crescita nell’ultima partita come Canelo, Osellieri e il capitano, Demartini, oltre ai punti che possono scaturire dalle azioni di Zaharia, Magnolfi, Marchetti e Bianchi.

In questa sfida importante a centro classifica, la Despar prova dunque ad agganciare i reggiani a 6 punti per continuare l’inseguimento alle prime della classe. Nel Girone A, una solitaria Correggio guida ancora il gruppo con 10 punti, tallonata da Casalecchio e Anzola a due lunghezze di distacco. Seguono Novellara a 6, Granarolo, Despar 4 Torri e Scandiano a 4 punti, mentre chiudono la classifica con una sola vittoria a testa Rebasket e Omega Basket.

Nel Girone B di C Silver, invece, al comando della classifica ci sono Virtus Medicina e Guelfo Basket, entrambe a 10 punti, seguite da un gruppo di squadre a quota 6: Global Basket, Dulca Santarcangelo e Grifo Basket Imola; a 2 punti Cestistica Argenta e Gaetano Scirea Basket, fanalino di coda San Lazzaro ancora senza vittorie.