DESPAR4T: a Reggio inizia il ritorno

Sul campo del Redabasket a caccia di punti per restare nei quartieri alti della classifica

Si è concluso con la nona giornata il girone d’andata della prima fase di campionato di C Silver Emilia-Romagna, e inizia a delinearsi una classifica, molto corta, per quella che sarà la seconda fase della competizione, in cui rientreranno le squadre piazzate nelle prime cinque posizioni.

Dopo quattro vittorie di fila, la Despar 4 Torri, a soli due punti dalla vetta, si appresta ad affrontare il girone di ritorno, con particolare attenzione alle prossime due partite che precedono la sosta natalizia, contro Rebasket e Anzola dell’Emilia.

La prima si disputerà venerdì sera sul campo dei reggiani, che vengono dalla terza, incredibile e netta vittoria stagionale in casa di una Casalecchio in crisi per 33 a 65, che gli è valsa la settima posizione in classifica. All’andata tra i granata e la Rebasket finì 69 a 52, in una sfida saldamente controllata dall’inizio alla fine dalla 4 Torri, complice anche l’assenza di Lusetti nelle fila reggiane, che in questo momento viaggia in doppia cifra di media di punti realizzati. Nonostante questo, coach Fels può contare su una squadra cresciuta moltissimo dall’ottobre scorso, presentandosi con un’identità del gruppo che va delineandosi e, soprattutto, con tre giocatori nei primi otto marcatori del campionato (Kaša, Canelo e Osellieri). La Despar, in più, non vuole arrestare la sua corsa proprio adesso che il morale è alle stelle grazie alle ottime prestazioni viste nelle ultime quattro giornate: con le due sconfitte di fila di Correggio e Casalecchio (che osserverà il turno di riposo), la prima posizione in classifica si trova solamente a due punti; inoltre, le dirette avversarie sono attese da partite non semplici – Anzola con Scandiano e Correggio a Novellara.

Palla a due, dunque, venerdì sera alle 21:15 per l’anticipo della prima giornata di ritorno sul campo della Rebasket ad Albinea (Reggio Emilia), in una sfida che sicuramente si prevede emozionante.

Classifica Girone A: 12 Anzola Basket, Pallacanestro Correggio, 10 Despar 4 Torri, CVD Casalecchio, 8 Pallacanestro Novellara, Pallacanestro 2012 Scandiano, 6 Rebasket, 4 Granarolo Basket, 2 Omega Basket.

Classifica Girone B: 12 Guelfo Basket, Virtus Medicina, 8 Lugo Aviators, Angels Santarcangelo, Grifo Imola, 6 CMP Global Basket, 4 Gaetano Scirea Bertinoro, BSL San Lazzaro, Cestistica Argenta.