DESPAR4T: al via la 64a stagione

La storica società di Luigi Moretti pronta per l’ennesima sfida

La Despar 4 Torri Ferrara si appresta ad affrontare la settantaquattresima stagione della sua lunga storia, che vede un altro importante traguardo nella ripartenza del basket giocato, dopo gli arresti forzati dei campionati degli ultimi due anni. Le difficoltà dovute alla pandemia non sono mancate, ma i valori da sempre trasmessi dalla società, fin dalla sua fondazione nel 1948, hanno permesso di lasciare intatto il suo ruolo di punto di riferimento per i giovani ferraresi, anche grazie al grande lavoro di tutto lo staff e la dirigenza granata. Il settore giovanile coordinato da Andrea Fels permetterà infatti a numerosi ragazzi di disputare i campionati giovanili Under 14, Under 15, Under 17 e Under 19, a cui si aggiunge la novità della squadra di Prima Divisione. È portata avanti inoltre l’attività dei più piccoli del minibasket, sotto la guida del responsabile Claudio Pasetti, a cui si affianca il prosieguo del progetto scuole, nel rispetto delle normative anti Covid-19.

La prima squadra granata, invece, partecipa quest’anno la Serie C Silver Emilia-Romagna, con una prima fase del torneo che la vede inserita nel Girone A. La dirigenza della 4 Torri ha allestito un gruppo coeso e competitivo di ragazzi giovani, arricchito dalla presenza di giocatori del vivaio granata, che rappresenta una grande soddisfazione per il lavoro svolto dagli allenatori del settore giovanile. A seguire i granata nelle partite casalinghe ci saranno i ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Ferrara insieme al prof. Pietro Benedetti (responsabile dello “StudenTG”), che coordinerà il lavoro di interviste ai giocatori e di riprese video e fotografiche del match, in virtù della collaborazione tra la 4 Torri e l’Istituto scolastico.

Un grande ringraziamento va a tutti gli sponsor, che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio alla società anche nei momenti più difficili. Sono rinnovate, infatti, le collaborazioni con i main sponsor Despar, Salvi e UnipolSai LM Assicurazioni S.A.S. del Dr. Luigi Moretti & C., nonché con Macron, che provvederà a fornire il materiale tecnico per gli atleti

tesserati e lo staff.