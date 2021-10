DESPAR4T: ARRIVA GRANAROLO

In palio punti per rimanere nelle zone alte della classifica

Dopo il turno di riposo la Despar 4 Torri si prepara a tornare in campo sabato sera, quando tra le mura amiche del Pala 4T arriverà il Granarolo Basket allenato da Matteo Millina e Gabriele Buratti, nel match valido per la quarta giornata di C Silver Emilia-Romagna, Girone A. La pausa della terza giornata ha permesso ai granata di riordinare le idee, ma soprattutto di recuperare il proprio capitano, Daniele Demartini, la cui assenza ha influito pesantemente nella sconfitta ad Anzola dell’Emilia il 16 ottobre scorso. Granarolo, però, non se la passa meglio: dopo la bella vittoria all’esordio di campionato contro la neopromossa bolognese Omega Basket, la squadra è incappata in due sconfitte, una a Casalecchio e l’ultima in casa domenica scorsa contro la Rebasket, con il punteggio di 63 a 65 per i reggiani. La punta di riferimento offensiva della compagine che arriverà a Ferrara sabato è senza dubbio Andrea Tugnoli, con 13 punti di media finora in campionato, coadiuvato da Bertacchini, Brotza e Tolomelli. Nonostante il periodo difficile per i bolognesi, la Despar 4 Torri non deve sottovalutare questa sfida che si rivela essere molto importante ai fini della classifica: i granata e Granarolo sono sì appaiate a quota 2 punti nel Girone A, ma una vittoria consentirebbe ai ragazzi di Fels e Marianti Spadoni di rimettersi nella scia delle inseguitrici della capolista Correggio, che si trova in vetta a punteggio pieno e che sarà la prossima avversaria della 4 Torri il 6 novembre. Quella di sabato 30 ottobre sarà dunque una partita da non perdere: palla a due alle ore 21:00 al Pala 4T, con la possibilità di seguire la diretta della sfida sulla pagina Facebook della Despar 4 Torri.