DESPAR4T: bilancio positivo per le giovanili

Tutte le squadre granata hanno fatto bottino pieno

Settimana più che positiva per il settore giovanile della Despar 4 Torri, che ha visto tutte le squadre portare a casa i due punti della vittoria nei rispettivi campionati, mantenendosi così a punteggio pieno: Under 19 e Under 17 a 4 punti, Under 15 e Under 14 a quota 2.

Ottimo esordio per l’Under 14 di Claudio e Piero Pasetti in una gara avvincente contro San Giorgio di Piano. Dopo un primo tempo in equilibrio, i bolognesi si portano avanti di 10 lunghezze, ma i ragazzi granata rimontano nel terzo quarto, nonostante i problemi di falli; gli ultimi minuti sembrano interminabili, ma la Despar alla fine si aggiudica la gara con il punteggio di 86-80. Esordio con vittoria casalinga anche per l’Under 15, che si impone sulla Vis Academy Persiceto per 66-58. Pur schierando solo quattro giocatori dell’annata 2007 e tutti gli altri del 2008, la squadra granata mantiene sempre il comando della gara con una bellissima prestazione di grinta e di intensità. Nessun problema per l’Under 17 di Fels e Morea, che nel secondo derby in tre giorni travolge la Scuola Basket Ferrara per 26 a 118, con i 25 punti di Forconi e i 19 di Miotto. Vittoriosa, infine, anche l’Under 19 nella prima trasferta di campionato a Molinella: la sfida si dimostra subito complicata, ma l’approccio dei granata porta la partita sui binari giusti, fino al +6 dell’intervallo; nella ripresa, però, i padroni di casa vengono fuori e, anche grazie al crescente nervosismo, arrivano al vantaggio di 5 lunghezze: ma la panchina della 4 Torri dà la scossa con Servidio, Maizi, Vuocolo e Badiale, che riportano i granata in partita, chiusa poi dalle giocate decisive di Lesdi e Cavazzoni per il risultato finale di 53 a 67.

Unica nota negativa di settimana proviene dalla Prima Divisione. Niente da fare, infatti, per i ragazzi di coach Tani, ai quali non bastano i 14 punti di Amati: sono costretti ad arrendersi ai centesi del Lions Basket per 49 a 68.

U14: DESPAR 4 TORRI 86 – 80 PALL. SANGIORGIO

Despar 4 Torri: Vertua 15, Alno 8, Gorobei 11, Papi 12, Tounsi 2, Scerra 7, Santese 2, Bassi 29. All.: Pasetti C., Pasetti P.

U15: DESPAR 4 TORRI 66 – 58 VIS ACADEMY PERSICETO

Despar 4 Torri: Bassi 23, Vertua 14, Tounsi 3, Alno 3, Ghelli 11, Norouzi 1, Gorobei 2, Malfatto 5, Bighi 4. All.: Pasetti C., Pasetti P.

U17: SBF 26 – 118 DESPAR 4 TORRI

Despar 4 Torri: Fels Alessandro 15, Forconi 25, Bighi G., Mussini 13, Telloli 8, Patrichi 2, Stabellini 18, Galliera 12, Bighi D. 6, Miotto 19. All.: Fels Andrea, Morea.

U19: MOLINELLA 53 – 67 DESPAR 4 TORRI

Despar 4 Torri: Pevere 12, Lesdi 16, Cavazzoni 11, Ghirelli 8, Zaharia 9, Servidio 5, Vuocolo 2, Maizi 2, Morea, Malfatto, Badiale 2, Toselli. All.: Villani, Marianti Spadoni.

1^ Divisione: DESPAR 4 TORRI 49 – 68 LIONS BASKET

Despar 4 Torri: Amati 14, Scuderi 10, Vecchio 9, Marianti Spadoni (c) 6, Pasetti 5, Faccini M. 3, Gambale 2, Morea, Faccini F., Pasini, Davi. All.: Tani.

Prossimi impegni:

18 novembre: Ultima Legione – Despar 4 Torri 1^ Div.

20 novembre: Despar 4 Torri – Salus Pall. Bologna U15

20 novembre: Despar 4 Torri – Granarolo Basket Village U17

21 novembre: Vis Academy Persiceto – Despar 4 Torri