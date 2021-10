DESPAR4T-Coach Fels attende fiducioso e curioso la prima uscita

Della sua squadra costruita con un mix di giovani e giocatori esperti

L’allenatore della Despar 4 Torri Ferrara Andrea Fels ha parlato alla vigilia del primo impegno di campionato di C Silver per i suoi ragazzi, previsto per sabato sera alle ore 21:00 tra le mura amiche del Pala 4T.

Prima giornata di campionato dopo tanto tempo che non si gioca e dopo gli alti e bassi della preseason: cosa ti aspetti dai ragazzi?

«Innanzitutto è già un avvenimento il fatto che riusciamo a giocare dopo tantissimo tempo che siamo fermi, e questo è già un segnale positivo. Dalla squadra mi aspetto una prova di carattere, anche perché ultimamente stiamo lavorando bene e tutto quello che è stato fatto in preseason è una conseguenza dell’attività che si è svolta in palestra. Gli alti e bassi sicuramente sono dovuti anche ai carichi di lavoro della preparazione».

Sabato arriva al Pala 4T la Rebasket, una squadra forte e dinamica.

«Sì, è una squadra esperta, composta da giocatori di buon livello con un passato illustre anche in categorie superiori e da un interessante gruppo di giovani. Andremo ad affrontare molto competitiva. Noi naturalmente cercheremo di affrontare la gara nel miglior modo possibile, soprattutto dal punto di vista mentale, che deve farci fare il salto di qualità».

Sarà già un banco di prova importante per un campionato difficile?

«Qualsiasi partita che affronteremo sarà un banco di prova importante, anche perché veniamo da un periodo di inattività prolungato e quindi non abbiamo uno riferimento che possa aiutarci: sarà per noi una bella verifica».