DESPAR4T: due vittorie e una sconfitta per le giovanili

Successi per Under 19 e Under 14, stop Under 15

Sono arrivate due vittorie e una sconfitta per le giovanili della Despar 4 Torri nell’ultimo fine settimana. Senza storia il derby Under 14 sul campo della Vis 2008 Ferrara, in una partita già chiusa nel primo quarto: i granata, con 30 punti di Bassi e 24 di Vertua, vincono in trasferta per 28 a 91, consolidando la prima posizione in classifica con tre vittorie in altrettante partite. Arriva invece la seconda sconfitta consecutiva per l’Under 15 di Claudio e Piero Pasetti che, in trasferta, cedono il passo alla PGS Corticella. Nei primi due quarti la partita rimane sul filo dell’equilibrio, con la Despar che alterna errori banali a momenti di massima concentrazione: si va al riposo lungo sul 28-24 in favore dei padroni di casa. È il terzo periodo a orientare il match: i giovani granata subiscono l’intensità della PGS Corticella che scava un solco di 10 lunghezze; a nulla servono i tentativi di rimonta dell’ultimo quarto, e la partita si chiude con il risultato di 55-46 per Corticella. Come l’Under 14 anche l’Under 19 rimane a punteggio pieno in vetta alla classifica: dopo due trasferte complicate, i granata tornano a giocare tra le mura amiche una partita sulla carta agevole. Ancora privi di buona parte del quintetto iniziale, i ragazzi di Villani e Marianti Spadoni rispondono molto bene, entrando in campo con la giusta concentrazione, e, aiutati da un’ottima prova balistica di Ghirelli e Milosavljevic (4 triple a referto per entrambi), scavano subito il solco decisivo: 29 a 8 al termine del primo periodo. Nonostante alcuni momenti di deconcentrazione, il resto della gara rimane sempre nelle mani della Despar, anche grazie alle 33 palle recuperate di squadra.

U14: Vis 2008 Ferrara 28 – 91 Despar 4 Torri

Despar 4 Torri: Gorobei 16, Papi 12, Dall’Ara 2, Scerra 2, Malfatto 2, Alno 1, Kharbouch 2, Vertua 24, Bassi 30. All.: Pasetti C., Pasetti P.

U15: Corticella 55 – 46 Despar 4 Torri

Despar 4 Torri: Vertua 6, Norouzi, Alno, Agasi, Karbouch 2, Gorobei, Ghelli 4, Scerra, Bassi 15, Malfatto 9, Bighi 10. All.: Pasetti C., Pasetti P.

U19: Despar 4 Torri 91 – 46 Royal Basket Finale Emilia

Despar 4 Torri: Pevere 15, Vuocolo 2, Malfatto 11, Maizi 10, Milosavljevic 17, Toselli, Badiale 8, Romeo 8, Bovolenta, Servidio 2, Ghirelli 18. All.: Villani, Marianti Spadoni.

Prossimi impegni:

10 dicembre: Despar 4 Torri – Royal Basket Finale Emilia 1^ Div.

11 dicembre: Despar 4 Torri – Meteor Renazzo U14

12 dicembre: Route 64 – Despar 4 Torri U15

12 dicembre: Scuola Pall. Vignola – Despar 4 Torri U19

13 dicembre: Sport Junior 2000 – Despar 4 Torri U17